En son anket sonuçları: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Yeni Parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, Yeni Parti, MHP, CHP, DEM oy oranı

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Asal Araştırma'nın 28 ilde gerçekleştirdiği Ekim 2026 Siyasi Gündem Araştırması, seçmenlerin siyasi parti tercihlerine ilişkin sonuçları ortaya koydu. Kararsız seçmenlerin oylarının partilere orantılı dağıtıldığı araştırmada, siyasi partilerin sıralaması ve seçmen tercihleri araştırmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, bu pazar seçim olsa kim kazanır? Yeni Parti ne kadar oy alıyor? Ak Parti, Yeni Parti, MHP, CHP, DEM oy oranları nasıl şekillendi? En son anket sonuçları haberimizde.

EN SON ANKET SONUÇLARI

Asal Araştırma'nın 4-10 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği Ekim 2026 Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçları açıklandı. "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti yüzde 31,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Ankette Yeni Parti yüzde 25,2 ile ikinci sırada bulunurken, DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü, MHP ise yüzde 8,0 ile dördüncü oldu. Kararsız seçmenlerin oy oranlarının partilere orantılı şekilde dağıtıldığı araştırmada diğer partilerin oy oranları da belli oldu.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİM KAZANIR?

Asal Araştırma'nın ekim ayı Siyasi Gündem Araştırması'nda seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsız seçmenlerin oy oranlarının partilere orantılı şekilde dağıtıldığı ankette AK Parti yüzde 31,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti'yi yüzde 25,2 ile Yeni Parti takip etti.

Partiler arasındaki sıralamada DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü, MHP yüzde 8,0 ile dördüncü sırada yer aldı. AK Parti ile Yeni Parti arasındaki fark ise 6 puan olarak ölçüldü.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Asal Araştırma'nın 4-10 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği ankette partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: yüzde 31,6

Yeni Parti: yüzde 25,2

DEM Parti: yüzde 8,8

MHP: yüzde 8,0

İYİ Parti: yüzde 7,1

CHP: yüzde 5,1

Zafer Partisi: yüzde 3,4

Anahtar Parti: yüzde 3,2

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,9

Diğer: yüzde 4,7

Araştırmada kararsız seçmenlerin oy oranlarının partilere orantılı bir şekilde dağıtıldığı belirtildi. Ankette AK Parti yüzde 31,6 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 25,2 ile ikinci sırada bulundu.