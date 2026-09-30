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Emre Tezmen'in babasıyla ilgili bilgiler, kamuoyunun merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. Bu kapsamda Oğuz Tezmen'in kim olduğu ve kariyer geçmişi araştırılıyor. Peki, Emre Tezmen'in babası kimdir? Oğuz Tezmen kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

EMRE TEZMEN'İN BABASI KİMDİR?

Emre Tezmen'in babası Oğuz Tezmen'dir. Oğuz Tezmen, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu görevine Maliye Bakanlığı'nda başlayan Oğuz Tezmen, kariyeri boyunca farklı kurumlarda üst düzey görevlerde bulundu.

OĞUZ TEZMEN KİMDİR?

Oğuz Tezmen, 1948 yılında İstanbul'da doğan Türk siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1969 yılında tamamlayan Tezmen, meslek hayatına Maliye Bakanlığı'nda başladı. Kamu görevleri kapsamında hesap uzmanlığı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Tezmen, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Bunun yanında Dünya Piyangolar Birliği Başkan Yardımcılığı ve NATO nezdinde Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Kamu yönetimindeki kariyeri DPT Müsteşar Yardımcılığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevleriyle devam etti. Ayrıca Türk Telekom ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Oğuz Tezmen, 31 Ekim 1995 ile 6 Mart 1996 tarihleri arasında, 24 Aralık 1995 Türkiye genel seçimleri öncesinde Anayasa'nın 114. maddesi kapsamında tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. TBMM kayıtlarında ayrıca 21. Dönem Bursa Milletvekili olarak yer almaktadır.

TBMM'nin milletvekili kayıtlarında Oğuz Tezmen'in doğum yeri İstanbul, doğum yılı 1948 olarak belirtilirken; eğitim bilgisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, mesleği ise iktisatçı olarak yer almaktadır. Aynı kayıtta evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi de bulunmaktadır.