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Emre Tari tutuklandı mı? SON DAKİKA! Emre Tari neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Emre Tari tutuklandı mı? SON DAKİKA! Emre Tari neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?
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Emre Tari tutuklandı mı? Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Emre Tari hakkında verilen karar gündeme geldi. “Emre Tari neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?” soruları araştırılırken, adliyeden çıkan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Emre Tari neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Emre Tari hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Emre Tari tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

EMRE TARİ TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Emre Tari, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Emre Tari hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

EMRE TARİ NEDEN TUTUKLANDI?

Emre Tari, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tari hakkında, dosya kapsamında değerlendirilen suçlamalar nedeniyle tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Emre Tari ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Ali Cevik:

zor bir durum ama hukuki süreç işlemesi lazım adalet ortaya çıksın diye umuyorum

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Haber Yorumlarıİlknur Öztürk:

valla zamanı geldi mi geç mi kaldı bilmem ama yapılması gereken yapılmış işte

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Haber YorumlarıHandan Hayat:

teknoloji ne alaka uyuşturucuyla yani bu tür operasyonlar her zaman olmuş neden şimdi bu kadar abartılıyor merak ettim

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