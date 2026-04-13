Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli?

Emre Kınay’ın hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ekranlarında yer alan başarılı kariyeri, yeniden gündemin odağına yerleşti. “Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları izleyiciler tarafından merak edilirken, usta oyuncunun hayatı ve kariyer yolculuğu araştırılmaya başlandı. Peki, Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli?

Emre Kınay, uzun yıllardır tiyatrodan televizyona uzanan kariyeriyle dikkat çekerken, yeniden merak edilen isimler arasında yer aldı. Başarılı oyuncunun hayatı, yaşı ve nereli olduğu izleyiciler tarafından araştırılırken, “Emre Kınay kimdir?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İşte Emre Kınay’a dair merak edilen tüm detaylar…

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda tiyatro yönetmeni ve Duru Tiyatro’nun kurucusudur. Uzun yıllardır sahne ve ekran projelerinde yer alan Kınay, Türkiye’de hem tiyatro hem de televizyon alanında tanınan isimler arasında yer almaktadır.

EMRE KINAY KAÇ YAŞINDA?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

EMRE KINAY NERELİ?

Emre Kınay, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde doğmuştur.

EMRE KINAY’IN KARİYERİ

Emre Kınay, tiyatroya genç yaşlarda başlamış, Bakırköy Belediye Tiyatroları ve Dostlar Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne almıştır. Daha sonra Duru Tiyatro’yu kurarak tiyatro çalışmalarını burada sürdürmüştür.

Televizyon kariyerinde ise “Yılan Hikâyesi” dizisindeki Erkan Ağa ve “Yeditepe İstanbul” dizisindeki Yusuf karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

“İki Aile”, “Güneşi Beklerken”, “Ulan İstanbul”, “Ramo”, “Kırmızı Oda” ve “Tozluyaka” gibi birçok popüler dizide rol almıştır.

Tiyatro yönetmenliği de yapan Kınay, sahneye koyduğu birçok oyunla da dikkat çekmiştir. 2019 yılında siyasete girerek İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak seçimi kazanamamıştır.

