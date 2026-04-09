Emre Fel gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Emre Fel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlüler camiasında heyecan uyandıran yeni bir gelişme yaşandı. Emre Fel’in de adı geçen ünlüler listesinde yer alması, sosyal medyada ve müzik dünyasında gündem oldu. Emre Fel gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRE FEL GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, ünlülere yönelik gerçekleştirilen yeni dalga operasyon kapsamında Emre Fel hakkında da gözaltı kararı verildi.

EMRE FEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emre Fel, operasyon kapsamında uyuşturucu soruşturması nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen 14 isim arasında yer aldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı kararı verilen diğer isimler arasında Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Hafsanur Sancaktutan, Ogün Alibaş, Sinem Özenç Ünsal, Burak Deniz, Mert Demir, Ahsen Eroğlu, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu, Elif Büşra Pekin, Utku Ünsal, Serra Pirinç ve Enes Güler bulunuyor. İsimlerden 11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi aranmaktadır ve 1 kişi yurt dışında bulunmaktadır.

EMRE FEL KİMDİR?

Emre Fel, Türk müzisyen, gitarist ve şarkıcıdır. Anadolu rock tarzında eserler üretmektedir.

EMRE FEL YAŞINDA?

Emre Fel, 10 Ağustos 1998 doğumlu olup 27 yaşındadır.

EMRE FEL NERELİ?

Emre Fel, Amasya’nın Taşova ilçesindendir.

EMRE FEL’İN KARİYERİ

Emre Fel, müzik kariyerine 2019 yılında “Yeni Anadolu” projesiyle başladı. İlk uzunçaları “Veda Türküsü” 2023’te, ikinci uzunçaları “Eyvahlar Olsun” ise 2025’te yayımlandı. Sanatçı, Anadolu rock türünde şarkılar üretmekte ve birçok teklide imzası bulunmaktadır. Çocukluk döneminde müziğe olan ilgisi ve lise yıllarında katıldığı ses yarışmaları kariyerine yön verdi. Bugüne kadar “Öleceksek Ölürüz”, “Sevgilim Biz Ayrıldık”, “Yar Bensiz” gibi pek çok tekliyi yayımladı ve aktif olarak müzik çalışmalarına devam etmektedir.