Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Bayram öncesi emekli maaşı sorgulamaları hız kazandı. Emekliler, maaşlarının bayramdan önce hesaplarına yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Uzmanlar ve kurum yetkilileri, ödemelerle ilgili son bilgileri paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. 2026 Mart ayı maaşları da bu tarih doğrultusunda ödenecek ve memurlar maaşlarını Ramazan Bayramı öncesinde alabilecek. Bu durum, memurların bayram öncesi harcamalarını planlaması açısından büyük önem taşıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

SSK emeklileri maaşlarını ayın 17 ile 26'sı arasında alırken, Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ayın 25 ile 28 arasında hesaplarında görebiliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak. Tahsis numarasına göre SSK emekli maaşlarının bir kısmı bayramdan önce yatırılırken, Bağ-Kur ve bazı SSK emeklileri maaşlarını bayramdan sonra alabilecek.

4A SSK EMEKLİLERİNİN TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME GÜNLERİ

• Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Mart

• Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Mart

• Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Mart

• Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Mart

• Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Mart

• Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Mart

• Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Mart

• Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Mart

• Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Mart

• Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Mart

4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme günleri tahsis numarasının son iki hanesine göre değişiyor:

• 5, 7, 9 olanlar: 25 Mart

• 3, 1 olanlar: 26 Mart

• 4, 6, 8 olanlar: 27 Mart

• 0, 2 olanlar: 28 Mart

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

• 19 Mart Perşembe: Arefe

• 20 Mart Cuma: 1. Gün Ramazan Bayramı

• 21 Mart Cumartesi: 2. Gün Ramazan Bayramı

• 22 Mart Pazar: 3. Gün Ramazan Bayramı

