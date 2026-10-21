Elif Ece Uzun kimdir? Sakarya'da selde mahsur kalan model kaç yaşında?

Model ve sunucu Elif Ece Uzun, Sakarya'da etkili olan sağanakta evini kullanamaz hale geldi. Uzun ve ikiz kızları, dere taşıp suyun boy hizasına çıkmasıyla evde mahsur kaldı; AFAD ekipleri aileye ancak akşam saatlerinde ulaşabildi. Evin önündeki köprü yıkıldığı için aile şimdilik geri dönemiyor.

ELİF ECE UZUN'A NE OLDU?

Elif Ece Uzun, uzun süredir yaşadığı Sakarya'daki evinde selde mahsur kaldı ve AFAD tarafından kurtarıldı. Kurtarmanın ardından kızlarıyla birlikte tepelik arazide yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek karşı tarafa geçti.

Aile evden kimliklerini bile almadan, sadece üzerlerindeki kıyafetlerle çıktı. Belediye ekiplerinin köprü için verdiği tahmini süre iki ay. Uzun, bu sürede okula gidemeyen kızlarının sınıfta kalabileceğini söyledi ve okula ulaşabilmeleri için geçici bir köprü kurulmasını istedi. "Yardıma ihtiyacımız var, sokakta kaldık" dedi.

ELİF ECE UZUN KİMDİR?

Elif Ece Uzun, 2000'lerin başından beri podyumlarda ve televizyonda çalışan bir model. Mankenliğe on beş yaşındayken bir model yarışmasına katılarak başladı. 2004'te İstanbul'a taşındı ve işi meslek olarak yapmaya başladı. Bir defile sonrası "Bebek" lakabı ona yapıştı.

Oyunculuk tarafında Sinan Çetin'in okulu Plato'da eğitim aldı, 2013'te de Vahide Gördüm'ün 35,5 adlı akademisinde bir yıllık tiyatro kursuna gitti. Kanal D'nin Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı ve bir bisküvi markasının reklam yüzü oldu.

ELİF ECE UZUN KAÇ YAŞINDA?

Elif Ece Uzun 1984 doğumlu, 42 yaşında.

ELİF ECE UZUN NERELİ?

Elif Ece Uzun'un annesi Artvinli, babası Rizeli. İlk ve ortaokulu Adapazarı ile İzmit'te okudu. Ailesi daha sonra Antalya'ya taşındı; Uzun orada turizm ve otelcilik lisesine gitti, bu yıllarda yerel televizyonlarda program yaptı. 2003'te İletişim Sanatları Akademisi'nde bir yıllık kurs aldı.

ELİF ECE UZUN HANGİ PROGRAMLARDA YER ALDI?

Elif Ece Uzun, Star TV'de Şafak Sezer'le, Kanal 1'de Necmi Yapıcı'yla program sundu. Çarkıfelek'te Mehmet Ali Erbil'in asistanlığını yaptı, 2010'da ATV'de Klip TV'yi sundu. Öykü Serter'in sunduğu İşte Benim Stilim'de de yarıştı; jüride Hakan Akkaya, Ivana Sert, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez vardı.

ELİF ECE UZUN KİMİNLE EVLENDİ?

Elif Ece Uzun, 2019'da iş insanı Mehmet Tuş ile evlendi. İkiz kızları 2020'de doğdu. Çift 2021'de ayrıldı. Uzun o dönem ikizlerini ilk yedi ay bakıcısız büyüttüğünü anlatmış, ikiz annesi olmak için "adaleti sağlamak çok zor" demişti.