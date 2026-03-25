Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında, nereli?

Türk müzik dünyasının parlayan isimlerinden Elif Buse Doğan, şarkıları, sahne performansları ve sosyal medyadaki etkisiyle son dönemde sıkça gündeme geliyor. Genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesi edinen Doğan, hem halk müziği hem pop ve arabesk tarzlarında seslendirdiği eserlerle dikkat çekiyor. Peki, Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında, nereli?

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, 16 Mart 1993 tarihinde Kocaeli’de doğmuş bir Türk şarkıcı ve sunucudur. Türk halk müziği, arabesk ve pop müzik tarzlarında eserler vermektedir. 2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk halk müziği bölümünden mezun olmuş, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nı tamamlamış ve yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

2013 yılından bu yana müzik kariyerini sürdüren Doğan, Bihaber (2015) ve Elif Zamanı (2018) albümleri ile tanınmış, ayrıca Akustik Türküler serisi ve birçok single çalışmasıyla dikkat çekmiştir. Kariyeri boyunca halk müziği alanında birçok ödül kazanmış, Türkiye’de hem genç kuşağa hem de geleneksel müzikseverlere hitap eden eserleriyle müzik dünyasında güçlü bir konum elde etmiştir.

ELİF BUSE DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Elif Buse Doğan, 16 Mart 1993 doğumlu olup, şu anda 33 yaşındadır.

ELİF BUSE DOĞAN NERELİ?

Elif Buse Doğan, Türkiye’nin Kocaeli şehrinde dünyaya gelmiştir.

ELİF BUSE DOĞAN'IN KARİYERİ

Elif Buse Doğan, müzik kariyerinde hem albüm hem de single çalışmalarıyla dikkat çekmiş, halk müziği ve fantezi müzik alanında ödüller kazanmıştır. Bihaber (2015) ve Elif Zamanı (2018) albümleri ile tanınan sanatçı, Akustik Türküler serisi ve çok sayıda single çalışmasıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Kariyeri boyunca 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı ödülünü kazanmış, Magazinn.com, Göktürk Dergisi, Müzik Onair ve Ayaklı Gazete gibi organizasyonlardan da çeşitli ödüller almıştır. Hem şarkıcılık hem de sunuculuk alanında aktif olan Elif Buse Doğan, müzik dünyasında güçlü bir konumda yer almaktadır.

