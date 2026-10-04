Elazığspor Çorluspor maçı hangi kanalda, Elazığspor Çorluspor maçı nereden CANLI izlenir?

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Elazığspor ve Çorluspor, ligde önemli bir sınava çıkıyor. Her iki takım için de puan tablosu açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Elazığspor Çorluspor maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

ELAZIĞSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? TFF 2. LİG KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TFF 2. Lig'de bugün oynanacak karşılaşmalardan birinde Elazığspor, sahasında Çorluspor 1947'yi ağırlıyor. Ev sahibi ekibin taraftarı önünde galibiyet arayacağı mücadele öncesinde futbolseverler "Elazığspor Çorluspor maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Elazığspor Çorluspor maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

ELAZIĞSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığspor ile Çorluspor 1947 arasındaki TFF 2. Lig mücadelesi, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise Tivibu'nun resmi internet sitesindeki Tivibu Spor canlı yayın sayfasını kullanabilecek. İnternet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

TİVİBU SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Tivibu Spor, Tivibu platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca Fil Box üzerinde de 77. kanalda yer alıyor. Platformların kanal sıralamasında değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

ELAZIĞSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elazığspor ile Çorluspor 1947, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

ELAZIĞSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki karşılaşma, Elazığ'daki Elazığ Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Elazığspor, iç sahada üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Çorluspor 1947 ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Elazığspor - Çorluspor 1947

Organizasyon: TFF 2. Lig

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 19.00 (Türkiye saati)

Stadyum: Elazığ Stadyumu, Elazığ

Yayıncı Kanal: Tivibu Spor