Elazığ okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELÂZIĞ'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA ALARMI

Elâzığ'da yarın (26 Şubat Perşembe) hava durumu oldukça sertleşecek. Gün boyu yoğun kar fırtınası (heavy snow storm) beklenen kentte, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık ise -1°C olarak ölçülecek. Batıdan 9 mph hızla esecek rüzgarla birlikte nem oranının %89 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, kar yağışı ihtimali gün içinde %75 gibi yüksek bir oranda gerçekleşecek.

27 Şubat Cuma günü ise kar yağışının yerini kar sağanaklarına (snow showers) bırakması öngörülüyor. En yüksek sıcaklığın 4°C (yaklaşık 39°F), en düşük sıcaklığın ise -2°C (yaklaşık 28°F) civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Cuma günü yağış ihtimali azalmakla birlikte dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.