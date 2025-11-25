Ekrem İmamoğlu hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor? SON DAKİKA! İBB iddianamesi kabul edildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla gündemde. Peki, Ekrem İmamoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? İBB iddianamesi kabul edildi mi? Son dakika gelişmeleri haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA KAÇ YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, 2.352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianame, suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, ihale usulsüzlüğü, suç gelirlerini aklama, resmi belge sahteciliği gibi 142 ayrı suç eylemini kapsıyor.

Toplam 402 sanık iddianamede yer alıyor. İddianame 3.900 sayfa uzunluğunda.

İBB İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ Mİ?

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB iddianamesini resmen kabul etti. İddianameyle birlikte 402 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, İmamoğlu'nun yanı sıra diğer şüphelilere yönelik örgüt üyeliği, rüşvet, dolandırıcılık, kamu zararı gibi suçlamalar yer alıyor.