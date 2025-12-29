Ege Karataşlı kimdir, gözaltına mı alındı? Ebo'nun sanatçısı rapçi ege neden gözaltına alındı?

Son günlerde rap müzik çevrelerinde konuşulan gelişmeler, Ebo'nun sanatçısı Ege Karataşlıyı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Hakkında çıkan gözaltı iddiaları sonrası genç rapçinin kariyeri ve soruşturmanın detayları merak konusu oldu. Peki, Ege Karataşlı kimdir, neden gözaltına alındı, iddiaların perde arkasında ne var? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EGE KARATAŞLI KİMDİR?

Gerçek adı Ege Karataşlı olan ve müzik dünyasında EGE ya da sosyal medya kullanıcı adıyla ege_wav olarak tanınan sanatçı, Türk rap müzik sahnesinin genç ve dikkat çeken isimlerinden biridir. Bağımsız olarak ürettiği şarkılarla dijital platformlarda kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Enerjik tarzı, duygusal derinlik barındıran sözleri ve özgün sound'u ile özellikle gençler arasında popülerlik kazanmıştır.

EGE KARATAŞLI GÖZALTINA MI ALINDI?

Rapçi Ege Karataşlı, 28 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararı, müzik camiasında ve hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

EGE KARATAŞLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ege Karataşlı'nın gözaltına alınma nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" soruşturması kapsamında yer almasıdır. Söz konusu operasyonun yalnızca Karataşlı'yı değil, magazin ve medya dünyasından tanınan bazı diğer isimleri de kapsadığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

EGE KARATAŞLI KAÇ YAŞINDA?

Ege Karataşlı'nın doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmamıştır. Ancak eğitimine İstanbul Üniversitesi'nde devam ettiği bilgisi ve kariyerine genç yaşta başlaması dikkate alındığında, 20'li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir.

EGE KARATAŞLI NERELİ?

Ege Karataşlı, aslen Mersinlidir. Akdeniz bölgesinin kültürel yapısı ve enerjisi, sanatçının müziğine de yansımaktadır. Eğitim ve kariyer hayatını ise İstanbul'da sürdürmektedir.

EGE KARATAŞLI'NIN KARİYERİ

Müziğe genç yaşta ilgi duyan Ege Karataşlı, kariyerini büyük ölçüde bağımsız olarak inşa etmiştir. Rap türündeki üretkenliği ve farklı temalara değinen şarkı sözleriyle dikkat çeken sanatçı;

Uçuyorum

Oyuncak

İstasyon

No Cap

TNT

Yörünge

Helal Gang

Kırıldı Kanatlarım

gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Prodüksiyon çalışmalarını genellikle @laisrecordstudios bünyesinde sürdüren Ege, Spotify, YouTube ve Apple Music gibi dijital platformlarda aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca Instagram, X (Twitter) ve YouTube'da @ege_wav kullanıcı adıyla paylaşımlar yaparak hayranlarıyla doğrudan iletişim kurmaktadır.

Genç yaşına rağmen üretkenliği, sahne enerjisi ve özgün tarzıyla Türk rap müziğinin gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmektedir.