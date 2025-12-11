Haberler

Ebru Gülan evli mi, çocuğu var mı, Ebru Gülan Habertürk görevi ne?

Güncelleme:
Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ebru Gülan, kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Ebru Gülan'ın medeni durumu nedir, çocuğu var mı ve hangi televizyon kanalında görev yapmaktadır?

Habertürk TV'de görev yapan Ebru Gülan'ın adının soruşturma dosyasında geçmesi, operasyonun çapının yanı sıra medya dünyasından bir ismin de yer alması nedeniyle dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından, Ebru Gülan'ın özel hayatına ve çalıştığı kuruma ilişkin sorular da merak konusu oldu.

EBRU GÜLAN KİMDİR?

Ebru Gülan, Habertürk TV bünyesinde görev yapan bir medya çalışanıdır.

Kanalda ekran önünde yer almamakta, haber merkezinde görev yapan ekip içinde bulunduğu belirtilmektedir.

Öne çıkan bilgiler:

• Meslek: Habertürk TV haber merkezinde çalışan medya emekçisi

• Gözaltı Tarihi: 9 Aralık 2025

EBRU GÜLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ebru Gülan, 9 Aralık 2025'te İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır. Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın parçasıdır.

EBRU GÜLAN'IN MEDENİ DURUMU

Ebru Gülan'ın evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

