Ebrar neden yok, Ebrar Karakurt nerede, Ebrar Karakurt voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

Filenin Sultanları'nın yeni turnuva kadrosunun duyurulmasının ardından gözler Ebrar Karakurt'a çevrildi. Milli takımın önemli isimlerinden biri olan başarılı pasör çaprazının listede yer almaması, taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Ebrar Karakurt'un neden kadroda olmadığı, milli takıma çağrılıp çağrılmadığı ve son durumu hakkında araştırmalar hız kazandı.

EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda Ebrar Karakurt'un ismine yer verilmedi. Ancak federasyon veya milli takım teknik ekibi tarafından yıldız voleybolcunun neden kadroya dahil edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

A MİLLİ TAKIM BREZİLYA ETABI KADROSUNU AÇIKLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurusuna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenecek VNL ilk hafta maçlarında mücadele edecek.

Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci etabı 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Üçüncü etap karşılaşmaları ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'nın Kansai bölgesinde gerçekleştirilecek.

VNL FİNALLERİNE İLK 8 TAKIM KATILACAK

Üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan ülkeler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. 2026 Kadınlar VNL Finalleri ise 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde önemli başarılara imza attı. Milli takım, 2018 yılında ikincilik, 2021 yılında üçüncülük, 2019 ve 2022 yıllarında dördüncülük elde ederken, 2023 yılında ise şampiyonluğa ulaşmıştı.

BREZİLYA ETABI KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

GÖZLER FEDERASYONDAN GELECEK AÇIKLAMADA

Ebrar Karakurt'un kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir gerekçe paylaşılmadığı için gözler Türkiye Voleybol Federasyonu ve milli takım teknik heyetinden gelecek olası açıklamalara çevrildi. Milli yıldızın ilerleyen etaplarda kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.