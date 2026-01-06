E okul çöktü mü, E-Okul'a neden girilmiyor?

Dönem bitimine günler kala yaşanan bu durum, "e-Okul çalışmıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 6 Ocak akşam saatlerinde hem öğrencilerin hem de velilerin sisteme erişim sağlayamadığı belirtilirken, e-Okul'un neden açılmadığı ve sistemde geçici bir arıza olup olmadığı merak konusu oldu.

E-OKUL SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Okullarda birinci dönemin tamamlanmasına kısa bir süre kala öğretmenlerin not girişlerini yoğun şekilde yapması, e-Okul sisteminde dikkat çeken yavaşlamalara neden oldu. 6 Ocak günü itibarıyla sisteme erişmek isteyen kullanıcılar, sayfaların geç açılması veya hiç yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Şu ana kadar e-Okul'un tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama paylaşılmazken, yaşanan aksaklığın geçici olduğu düşünülüyor. Yetkililerin kısa süre içinde erişim sorununu gidermesi bekleniyor.

KULLANICILARDAN GELEN ŞİKAYETLER

Sistemde yaşanan yavaşlık, çok sayıda öğrenci ve veli tarafından dile getirildi. Sosyal platformlarda paylaşılan bazı kullanıcı yorumları şu şekilde oldu:

"E-Okul veli bilgilendirme sistemi uzun süredir açılmıyor."

"E-Okul saatlerdir girişe izin vermiyor."