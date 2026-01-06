Haberler

E okul çöktü mü, E-Okul'a neden girilmiyor?

E okul çöktü mü, E-Okul'a neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde birinci dönemin sonuna yaklaşılırken, e-Okul platformunda erişim problemleri yaşandığı fark edildi. 6 Ocak Salı akşamı sisteme giriş yapmak isteyen çok sayıda öğrenci, e-Okul'da çeşitli teknik aksaklıklarla karşılaştı.

Dönem bitimine günler kala yaşanan bu durum, "e-Okul çalışmıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 6 Ocak akşam saatlerinde hem öğrencilerin hem de velilerin sisteme erişim sağlayamadığı belirtilirken, e-Okul'un neden açılmadığı ve sistemde geçici bir arıza olup olmadığı merak konusu oldu.

E-OKUL SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Okullarda birinci dönemin tamamlanmasına kısa bir süre kala öğretmenlerin not girişlerini yoğun şekilde yapması, e-Okul sisteminde dikkat çeken yavaşlamalara neden oldu. 6 Ocak günü itibarıyla sisteme erişmek isteyen kullanıcılar, sayfaların geç açılması veya hiç yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Şu ana kadar e-Okul'un tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama paylaşılmazken, yaşanan aksaklığın geçici olduğu düşünülüyor. Yetkililerin kısa süre içinde erişim sorununu gidermesi bekleniyor.

KULLANICILARDAN GELEN ŞİKAYETLER

Sistemde yaşanan yavaşlık, çok sayıda öğrenci ve veli tarafından dile getirildi. Sosyal platformlarda paylaşılan bazı kullanıcı yorumları şu şekilde oldu:

"E-Okul veli bilgilendirme sistemi uzun süredir açılmıyor."

"E-Okul saatlerdir girişe izin vermiyor."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler

Camideki vahşetin sanığı, duruşmada tehdit savurdu: Asıl caniyi...
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler

Camideki vahşetin sanığı, duruşmada tehdit savurdu: Asıl caniyi...
Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi