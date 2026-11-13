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Dwayne Johnson hasta mı, hastalığı nedir? The Rock Dwayne Johnson neden zayıfladı?

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Dwayne Johnson hasta mı, hastalığı nedir? The Rock Dwayne Johnson neden zayıfladı?
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Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson, son dönemdeki fiziksel değişimiyle gündeme geldi. Kaslı görünümüyle tanınan The Rock'ın yaklaşık 22 kilo vermesi, hayranları arasında sağlık durumuna ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Ünlü oyuncunun zayıflama sürecinin arkasındaki neden ise yeni film projesiyle ortaya çıktı. Peki, Dwayne Johnson hasta mı, hastalığı nedir? The Rock Dwayne Johnson neden zayıfladı? Detaylar haberimizde.

Hollywood yıldızı Dwayne Johnson'ın yaklaşık bir yılda 22 kilo vermesi, hayranlarını şaşırttı. The Rock'ın son görüntüsü sağlık durumuna ilişkin soruları beraberinde getirirken, ünlü oyuncunun kilo kaybının nedeni de merak konusu oldu. Peki, Dwayne Johnson hasta mı, hangi hastalığı var, neden zayıfladı? Detaylar...

DWAYNE JOHNSON HASTA MI, HASTALIĞI NEDİR?

Hollywood yıldızı Dwayne Johnson'ın 22 kilo vermesi, sosyal medyada sağlık durumuna ilişkin çeşitli soruların gündeme gelmesine neden oldu. Ancak oyuncunun kilo kaybının bir hastalıktan kaynaklandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Johnson, fiziksel değişiminin yeni filmindeki rolü için uyguladığı hazırlık sürecinin sonucu olduğunu kendisi açıkladı.

Oyuncunun paylaştığı bilgilere göre kilo verme süreci yaklaşık bir yıl sürdü. Johnson, bu dönemde gücünü, dayanıklılığını ve kondisyonunu korumaya odaklandığını da belirtti.

THE ROCK DWAYNE JOHNSON NEDEN KİLO VERDİ, KAÇ KİLO VERDİ?

Dwayne Johnson, yönetmen Benny Safdie'nin yeni filmi Lizard Music için yaklaşık 22 kilo verdi. Filmde 70'li yaşlarında, Chicken Man adıyla tanınan sıra dışı bir karakteri canlandıracak olan oyuncu, rolüne uygun bir fiziksel görünüme kavuşmak amacıyla kilo verme sürecine girdi.

Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl içinde 50 pound, yani 22,7 kilogram verdiğini duyurdu. Oyuncunun paylaştığı bilgilere göre ağırlığı, The Smashing Machine filminin çekimleri dönemindeki yaklaşık 128 kilogram seviyesinden 106 kilogram civarına geriledi.

DWAYNE JOHNSON NASIL ZAYIFLADI?

Dwayne Johnson, kilo verme sürecinde aşırı yöntemlere başvurmak yerine kontrollü ve zamana yayılan bir yaklaşım benimsediğini açıkladı. Antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten oyuncu, beslenme düzenini de yaptığı egzersizlere göre ayarladı.

Johnson'ın paylaşımlarına göre haftada altı gün ağırlık antrenmanı yaparken bacak çalışmalarına da haftada iki gün yer verdi. Karbonhidrat tüketimini antrenman yoğunluğuna göre düzenlediğini aktaran oyuncu, yeni kilosunda gücünü ve kondisyonunu koruduğunu ifade etti.

THE ROCK'IN ÖNCEKİ FİLMİ İÇİN KİLO ALMIŞTI

Dwayne Johnson, 2025 yapımı The Smashing Machine filminde eski MMA dövüşçüsü Mark Kerr'i canlandırmak için fiziksel görünümünü değiştirmişti. Bu rol için kilo alan ve kas kütlesini artıran oyuncu, Lizard Music projesinde ise karakterinin gerektirdiği görünüm nedeniyle kilo verme sürecine girdi.

Böylece The Rock'ın son dönemdeki fiziksel değişiminin, iki farklı film karakteri için yaptığı hazırlıkların bir sonucu olduğu ortaya çıktı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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