Duygu Arabacıoğlu kimdir? Bülent Şakrak'ın sevgilisi Duygu Arabacıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu, magazin gündeminin son haftalarda en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ancak genç tasarımcı hakkında çok az şey biliniyor. Kimdir Duygu Arabacıoğlu, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR?

Duygu Arabacıoğlu, moda ve tasarım alanında eğitim almış bir ayakkabı tasarımcısıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Aksesuar Tasarımı Bölümü mezunu olan Arabacıoğlu, profesyonel kariyerine İzmir'de 2016-2019 yılları arasında bir ayakkabı firmasında başladı. Daha sonra İstanbul'da kurumsal bir firmada 2021'den bu yana ayakkabı tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Özellikle el işçiliğine dayalı özgün modelleriyle tanınan Arabacıoğlu, GREYDER gibi önemli markalarda tasarımcı olarak çalışmıştır.

DUYGU ARABACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Duygu Arabacıoğlu, 1994 doğumludur ve 2025 itibarıyla 31 yaşındadır.

DUYGU ARABACIOĞLU NERELİ?

Arabacıoğlu'nun doğum yeri ve memleketi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eğitimini İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamış olması, Ege Bölgesi ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.

DUYGU ARABACIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Duygu Arabacıoğlu, ayakkabı tasarımcısıdır. Moda ve tasarım alanındaki eğitimi ve profesyonel deneyimiyle sektörde tanınan Arabacıoğlu, el işçiliğine dayalı özgün modeller üretiyor ve önemli markalarda tasarımcı olarak görev yapıyor. Ayrıca Instagram hesabı üzerinden (duyguarabacioglu) tasarımlarını paylaşmaktadır.