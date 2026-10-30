Dünyanın en değerli baharatlarından safran, çiçeğin hangi bölümünden elde edilir?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ BAHARATLARINDAN SAFRAN, ÇİÇEĞİN HANGİ BÖLÜMÜNDEN ELDE EDİLİR?

A) Kökünden

B) Yaprağından

C) Tepeciğinden

D) Poleninden

Cevap: C) Tepeciğinden

Safran, mor renkli çiçekler açan Crocus sativus bitkisinin çiçeğinin dişi organındaki tepecik (stigma) kısmından elde ediliyor. Her çiçekte yalnızca üç adet kırmızı tepecik bulunuyor ve bu ince iplikçikler elle tek tek toplanarak kurutuluyor. Bir kilogram safran elde etmek için yaklaşık 150 bin ile 200 bin arasında çiçeğin toplanması gerekiyor. Bu zahmetli üretim süreci, safranı dünyanın en pahalı baharatı haline getiriyor. Türkiye’de safran üretimiyle en çok Karabük’ün Safranbolu ilçesi biliniyor; ilçe adını da bu değerli bitkiden alıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.