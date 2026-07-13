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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl?

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından son dört takım belli olurken, futbolseverlerin merak ettiği yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi de netleşti. Peki, Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl? İşte Dünya Kupası yarı final programına ilişkin tüm ayrıntılar. Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışında sona yaklaşıldı. Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen dört takım belli oldu. İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırırken, Arjantin ise İsviçre karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle yarı final biletini aldı. Peki,  Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl? Detaylar...

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadeleleri 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvada finale yükselecek iki takımın belirleneceği karşılaşmalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Yarı final maç programı şu şekilde:

14 Temmuz Salı

22.00 | Fransa - İspanya

15 Temmuz Çarşamba

22.00 | İngiltere - Arjantin

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri kesinleşti.

Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 mağlup eden İspanya, yarı finalde Fransa ile eşleşti. Turnuvanın diğer çeyrek final mücadelesinde İsviçre'yi 3-1 yenen Arjantin ise İngiltere'nin rakibi oldu.

Buna göre 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fransa - İspanya

İngiltere - Arjantin

Dört takım da finale yükselerek Dünya Kupası kupasını kazanma hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Yarı final mücadelelerinin ardından kazanan ekipler finalde karşı karşıya gelecek, mağlup olan takımlar ise turnuvadaki yolculuklarını yarı final aşamasında tamamlayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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