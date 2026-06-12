2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkeler arasında United States, Canada ve Mexico yer alıyor. Bu nedenle “ Dünya Kupası hangi ülkede oynanıyor?” sorusunun cevabı tek bir ülke değil, ortak bir organizasyon yapısını ifade ediyor. Turnuva, farklı kıtalardan gelen taraftarları bir araya getirerek tarihi bir futbol şöleni sunuyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA World Cup 2026, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği organizasyonlardan biri olarak 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasının Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacağı belirtilirken, futbol dünyası şimdiden bu dev organizasyona odaklanmış durumda.

EV SAHİPLERİ ABD, KANADA VE MEKSİKA OLACAK

2026 Dünya Kupası, United States, Canada ve Mexico ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Tarihte ilk kez üç ülkenin birlikte organize ettiği turnuva, geniş bir coğrafyaya yayılacak maç programıyla dikkat çekiyor.

DEV ORGANİZASYONDA YENİ FORMAT

Genişletilmiş takım sayısı ve farklı şehirlerde oynanacak karşılaşmalarla 2026 Dünya Kupası, turnuva tarihinin en kapsamlı organizasyonlarından biri olacak. FIFA’nın yeni formatı sayesinde daha fazla ülke mücadele etme şansı bulurken, futbolseverler de uzun soluklu bir futbol şölenine tanıklık edecek.