Büyük final öncesi rekabetin giderek sertleştiği Survivor’da, son bölümde ekranlara gelen eleme düellosu izleyicilere yüksek tansiyonlu anlar yaşattı. Yarışmanın kritik haftasında eleme potasına giren isimler Deniz, Nefise, Nagihan ve Sercan oldu. Bu dörtlü, adada kalabilmek için zorlu parkurlarda karşı karşıya gelerek Survivor maceralarını sürdürme mücadelesi verdi. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi, Deniz mi Nefise mi elendi? 11 Haziran Perşembe Survivor son bölüm düelloyu kim kazandı? Detaylar...

DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme formatı gereği 10 sayıya ulaşan yarışmacının galip sayıldığı düelloda ilk etap oldukça belirleyici oldu. Yarışmanın başında performanslar dengeli ilerlerken, kritik eşleşmeler sonucunda Nagihan ve Sercan düelloyu kazanarak potadan çıkan ilk isimler olmayı başardı. Böylece eleme hattında son mücadele için Deniz ve Nefise kaldı.

Final etabına geçildiğinde ise gerilim en üst seviyeye çıktı. Parkurda hem fiziksel dayanıklılık hem de konsantrasyon ön plana çıkarken, iki yarışmacı da son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. Nefes kesen karşılaşmanın sonunda Nefise, 10-9’luk skorla düelloyu kazanarak Survivor’da kalmayı garantiledi. Bu sonuçla birlikte Deniz, yarışmaya veda eden isim oldu.

SURVIVOR SON BÖLÜM DÜELLOYU KİM KAZANDI?

İlk aşamada Nagihan ve Sercan, rakiplerine üstünlük sağlayarak düellodan çıkmayı başardı ve adada kalmayı garantiledi. Bu gelişmenin ardından gözler tamamen final eşleşmesine çevrildi. Deniz ve Nefise arasında oynanan son etap, adeta final havasında geçti.

10 sayıya ulaşma hedefiyle oynanan düelloda skor sürekli el değiştirdi ve uzun süre denge bozulmadı. Ancak kritik anlarda daha az hata yapan Nefise, son bölümlerde üstünlüğü ele geçirerek 10-9’luk skorla galibiyete ulaştı. Bu sonuçla birlikte Survivor’da son düellonun kazananı Nefise oldu.