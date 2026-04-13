Doktor final mi yapıyor, Doktor Başka Hayatta dizisi final mi yapacak?

“Doktor Başka Hayatta” dizisinin final yapacağına yönelik iddialar, dizinin takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. “Doktor final mi yapıyor?” sorusu özellikle son bölümlerin ardından daha fazla araştırılmaya başlandı. Yapım ekibinden gelecek olası açıklamalar beklenirken, dizinin geleceği ve yayın akışındaki durumu izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor.

DOKTOR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Pazar günleri ekranlara gelen Doktor Başka Hayatta dizisinin reytinglerinde yaşanan düşüş sonrası beklenen karar alındı. Yapımın izlenme oranlarını yükseltmek amacıyla daha önce senarist ve yönetmen değişikliğine gidildiği bilinirken, bu hamlelerin de istenen sonucu vermediği görüldü.

6. BÖLÜM REYTİNGLERİ SONRASI KADERİ NETLEŞTİ

Dizinin dün akşam yayınlanan 6. bölümü Total kategoride 8., AB ve ABC1 gruplarında ise 4. sırada yer aldı. Reyting sonuçlarının netleşmesinin ardından yapım için final kararı kesinleşti. Gelen bilgilere göre final bölümü de çekilmeyecek ve son yayınlanan bölüm dizinin ekranlara veda ettiği bölüm olarak kabul edilecek.