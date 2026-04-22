Kamuoyunda son dönemde adı çeşitli iddialar ve gündem başlıklarıyla anılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir, hem hekimlik kariyeri hem de kamu hastanelerinde üstlendiği idari görevlerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Doktor Çağdaş Özdemir kimdir? Başhekim Çağdaş Özdemir kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DOKTOR ÇAĞDAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Çağdaş Özdemir, tıp eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan ve kadın hastalıkları ile doğum alanında uzmanlaşan bir hekimdir. 2010 yılında mezun olan Özdemir, tıp kariyerine farklı kamu hastanelerinde görev alarak başlamış, ilerleyen süreçte hem klinik hem de yönetsel sorumluluklar üstlenmiştir.

Uzmanlık eğitimini Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Çağdaş Özdemir, 2016 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı unvanını alarak mesleki kariyerinde yeni bir aşamaya geçmiştir.

Kamu hastanelerindeki ilk görevlerinde Şemdinli Devlet Hastanesi ile Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde acil hekimi olarak görev yapan Özdemir, bu dönemde farklı klinik deneyimler edinmiştir. Ardından uzmanlık sürecine geçerek kadın doğum alanında derinleşmiştir.

Uzmanlık sonrasında Tunceli Devlet Hastanesi’nde görev alan Çağdaş Özdemir, burada hem klinik hekimlik hem de idari görevlerde bulunmuştur. Kamuya açık biyografi bilgilerine göre 2018-2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2019-2022 yılları arasında ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştır.

BAŞHEKİM ÇAĞDAŞ ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Çağdaş Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 41-42 yaş aralığındadır. Tıp eğitimini 2010 yılında tamamlayan Özdemir, uzmanlık eğitimini ise 2016 yılında bitirmiştir.

ÇAĞDAŞ ÖZDEMİR NERELİ?

Çağdaş Özdemir, Kahramanmaraş doğumludur. 1984 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Özdemir, eğitim hayatı ve mesleki kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmıştır.

Mesleki yolculuğunun ilerleyen dönemlerinde ise çalışmalarını ağırlıklı olarak Bursa’da sürdürdüğü bilinmektedir.