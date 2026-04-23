Türkiye’de çalışan anneleri yakından ilgilendiren doğum izni düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Sosyal medya düzenlemeleriyle birlikte ele alınan kanun teklifi, doğum izinlerinden sosyal güvenlik ödemelerine kadar birçok alanda kapsamlı değişiklikler içeriyor. Peki, Doğum izni uzatıldı mı, annelik izni kaç hafta oldu? Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni ödemesi ne kadar oldu? TBMM’de kabul edildi!

DOĞUM İZNİ UZATILDI MI, ANNELİK İZNİ KAÇ HAFTA OLDU?

Türkiye’de uzun süredir tartışılan doğum izni süreleri, yeni yasa ile birlikte önemli ölçüde değişti. Mevcut sistemde 16 hafta olarak uygulanan doğum izni, yapılan düzenleme ile toplam 24 haftaya çıkarıldı.

Yeni uygulamaya göre doğum izni doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olarak planlanıyor. Böylece annelerin doğum öncesi hazırlık süreci ve doğum sonrası iyileşme dönemi daha uzun bir zaman dilimine yayılmış oluyor.

Sağlık durumu uygun olan çalışan kadınlar, doktor raporu ile doğuma kısa bir süre kalıncaya kadar çalışmaya devam edebilecek. Erken doğum durumlarında ise kullanılmayan izin süreleri doğum sonrasına eklenerek kayıp hak oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca koruyucu aile olan çalışanlara 10 gün ek izin verilmesi de düzenlemenin dikkat çeken sosyal destek unsurları arasında yer alıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

Yeni yasal düzenleme ile doğum izni süresi resmen 24 haftaya çıkarıldı. Bu değişiklik, Türkiye’de doğum sonrası çalışma hayatı dengesi açısından önemli bir reform olarak değerlendiriliyor.

Yeni sistemde doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam süre net şekilde belirlenmiş durumda. Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesi sürelere ek 2 hafta daha ilave edilerek daha koruyucu bir yapı oluşturuldu.

Ayrıca erken doğum halinde doğumdan önce kullanılamayan sürelerin doğum sonrasına aktarılması sağlanarak, annelerin izin hakkının korunması amaçlandı. Askeri personel için de benzer şekilde doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarılarak sistem bütünlüğü sağlandı.

DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yapılan doğum ödemelerini de doğrudan etkiledi. Yeni düzenleme ile birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesaplama sistemi güncellendi.

Sigortalı kadın çalışanların bu ödemeden yararlanabilmesi için son 1 yıl içinde en az 90 gün prim şartını sağlaması gerekiyor. Ödemeler, son 12 aylık brüt kazancın yaklaşık üçte ikisi üzerinden hesaplanıyor ve çalışılmayan günler için günlük bazda yapılabiliyor.

Mevcut uygulamada 16 haftalık süre üzerinden yapılan ödemeler, yeni sistemde 24 haftaya çıkarıldığı için toplam ödeme miktarı da artış gösteriyor. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda doğum parası yaklaşık 82 bin TL seviyesinden 123 bin TL seviyelerine kadar yükselebiliyor.

Memur statüsünde çalışan annelerde ise maaş kesintisi yapılmadığı için ayrıca SGK doğum parası ödemesi uygulanmıyor.

DOĞUM İZNİNDE 24 HAFTALIK YENİ DÖNEM BAŞLADI

Meclis’te kabul edilen düzenleme ile Türkiye’de doğum izni sistemi önemli bir dönüşüm geçirdi. 24 haftaya çıkarılan yeni süre, çalışan annelerin hem doğum öncesi hem de doğum sonrası süreçlerini daha güvenli ve planlı şekilde yönetmesine imkan tanıyor.

Sosyal güvenlik ödemelerinin artırılması, erken doğum haklarının korunması ve ek aile izinlerinin devreye alınması, düzenlemenin en dikkat çeken kazanımları arasında yer alıyor.