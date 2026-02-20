Discord hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Discord kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

Discord kullanıcılarının gündeminde son günlerde merak uyandıran gelişmeler öne çıkıyor. Platform gerçekten soruşturma altında mı, başlatıldıysa nedeni ne ve sosyal medyada konuşulan "Discord kapanacak mı?" iddiaları doğru mu? Dijital dünyadaki tüm bilinmeyenler ve detaylar haberin devamında…

DISCORD HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocuk kullanıcıların kişisel verilerinin korunması amacıyla Discord platformu hakkında resen inceleme başlattı. Soruşturma, platformda çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğini ve uygulanan güvenlik önlemlerini değerlendirmeyi hedefliyor.

DISCORD KAPANACAK MI?

Hayır, Discord'un kapanacağına dair herhangi bir bilgi veya karar bulunmuyor. Başlatılan inceleme yalnızca veri işleme süreçlerinin ve güvenlik tedbirlerinin incelenmesini kapsıyor; platformun faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiş değil.

DISCORD HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturma, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği potansiyel riskleri önlemek ve kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla başlatıldı. Kurum, Discord'da çocuk kullanıcıların verilerinin işlenme süreçlerini ve platformda uygulanan güvenlik önlemlerini mercek altına alıyor.

BAŞKA HANGİ PLATFORMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

KVKK, Discord'un yanı sıra TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve X platformları hakkında da resen inceleme başlattı. Tüm bu platformlarda çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiği ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği değerlendirilecek.