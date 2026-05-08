“Discord api errors”, “Discord increased api” 'Discord server status' hatası nedir, Discord ne zaman düzelir?

Popüler iletişim platformu Discord’da yaşanan API hataları kullanıcıları etkiledi. “Discord api errors” ve “Discord increased api” uyarıları sonrası bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar, sistemin ne zaman normale döneceğini ve problemin kaynağını araştırmaya başladı.

DİSCORD’DA KÜRESEL ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

“Artan API hataları” nedeniyle popüler iletişim platformu Discord’da dünya genelinde ciddi bir erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcılar mesaj gönderemiyor, sunuculara giriş yapamıyor ve uygulama genelinde yavaşlama şikayetleri bildiriyor.

MESAJ GÖNDERME VE SUNUCU ERİŞİMİNDE AKSAMALAR

Yaşanan teknik sorun nedeniyle Discord kullanıcıları mesaj gönderiminde hata alıyor. Sunucuların yüklenmemesi ve bağlantı problemleri, platformun temel iletişim işlevlerini olumsuz etkiliyor.

SESİL SOHBET BAĞLANTILARI KOPTU

Sorun yalnızca yazılı iletişimle sınırlı kalmadı. Birçok kullanıcı sesli sohbet odalarına bağlanamadığını ve mevcut bağlantıların aniden kesildiğini bildiriyor.

DISCORD NE ZAMAN DÜZELECEK?

Küresel çapta yaşanan API kaynaklı problemin ne zaman giderileceğine dair resmi bir açıklama bekleniyor. Kullanıcılar, platformun tekrar stabil hale gelmesini yakından takip ediyor.

