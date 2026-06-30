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"Dinozor" kelimesi Yunanca'da hangi anlama gelmektedir?

'Dinozor' kelimesi Yunanca'da hangi anlama gelmektedir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorla rında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. "Dinozor" kelimesi Yunanca'da hangi anlama gelmektedir?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. "Dinozor" kelimesi Yunanca'da hangi anlama gelmektedir?

"DİNOZOR" KELİMESİ YUNANCA'DA HANGİ ANLAMA GELMEKTEDİR?

Büyük kertenkele

Korkunç kertenkele

Komik kertenkele

Boynuzlu kertenkele

Cevap: Korkunç kertenkele

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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