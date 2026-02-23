Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin test sonucu açıklandı mı? Ali Kaya'nın test sonucu ne çıktı?

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonuçları merak konusu oldu. Test sonuçları ne zaman açıklandı, sonuçlar neyi gösterdi ve Ali Kaya iddialara nasıl yanıt verdi? Detaylar haberin devamında…

ALİ KAYA'NIN TEST SONUCU AÇIKLANDI MI?

Evet, Ali Kaya'nın uyuşturucu testi sonuçları resmi olarak açıklandı.

ALİ KAYA'NIN TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kan ve idrar testleri negatif çıktı. Raporda, "sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını bildirir" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ali Kaya, İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 Şubat'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma, bir tanığın iddiaları üzerine başlatıldı. Kaya, tutuklandığı gün verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini ve iftiraya uğradığını belirtmişti. Toplamda 19 kişi hakimliğe sevk edilmiş, 14 kişi tutuklanmış, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol uygulanmıştı.

DİLEK İMAMOĞLU NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

Tutuklama kararının ardından Dilek İmamoğlu, "Büyük abim Cevat Kaya'dan sonra, küçük abim Ali Kaya da akıl almaz ithamlarla ve iftiralarla tutuklandı. Delil yok, tanık yok, HTS ya da telefon kaydı yok. Peki ne var? Sadece bir iftira. Bir insanı susturmanın en etkili yolunun, ailesini cezalandırmak olduğunu düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Unutulmamalıdır ki savaşların bile yazılı olmayan bir ahlakı vardır; masuma, aileye dokunulmaz. Bugün yaşananlar ise bu sınırları aşan bir keyfiyetin göstergesidir" sözleriyle tepki göstermişti." ifadelerini kullanmıştı.