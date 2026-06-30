DGS sınav yerleri açıklandı mı 2026?

Üniversite eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı DGS için geri sayım sürüyor. “DGS sınav yerleri 2026 yılında açıklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınav merkezleri netlik kazanacak.

2026 DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 için hazırlıklarını sürdüren adaylar, “2026 DGS sınav yerleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından henüz sınav giriş belgeleri erişime açılmazken, sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu nedenle gözler 9 Temmuz 2026 tarihine çevrilmiş durumda.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 9 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin ÖSYM AİS adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Belgenin açıklanmasıyla birlikte sınav yerleri de resmen netleşmiş olacak.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 DGS sınavı 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Adayların sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatılırken, geç kalan adayların sınava katılamayacağı belirtiliyor.

SINAV GÜNÜ İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Adayların sınav giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav günü yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri tavsiye ediliyor.