Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan bir maaş iddiası sosyal medyada gündem oldu. Programa katılan bir kişinin, devlet hastanesinde çalışan bir temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş aldığını öne sürmesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. İddianın ardından gözler kamu hastanelerinde çalışan temizlik personellerinin maaşlarına çevrildi. Peki, Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisi maaşı ne kadar? Detaylar...

DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Kamu hastanelerinde görev yapan temizlik personellerinin maaşları; kadro durumu, fazla mesai, vardiya sistemi ve ek ödemelere göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak canlı yayında dile getirilen 150 bin TL maaş iddiasına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

2026 yılı itibarıyla devlet hastanelerinde çalışan temizlik görevlilerinin maaşlarının, ek ödemelerle birlikte değişebildiği bilinse de sosyal medyada konuşulan rakam dikkat çekti. Konuya ilişkin resmi kurumlardan yapılmış doğrulanmış bir açıklama ise bulunmuyor.

“HEMŞİRELER VE DOKTORLAR O KADAR ALMIYORDUR”

Canlı yayında ortaya atılan rakam sonrası Müge Anlı, “Hemşireler ve doktorlar o kadar almıyordur” ifadelerini kullandı. Stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, programdaki diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayındaki maaş diyaloğu sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili binlerce paylaşım yaptı.

Bazı kullanıcılar iddianın gerçekçi olmadığını savunurken, bazıları ise ek mesai ve yoğun çalışma koşullarının gelirleri artırabileceğini öne sürdü. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi.