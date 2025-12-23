Derbi hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Derbiye saatler kaldı. Maç öncesi derbi maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

DERBİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçını güncel frekans bilgileri ile ATV'den canlı izleyebilirsiniz.

DERBİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasından dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.