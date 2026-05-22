Deniz Türüç’ün oğlunun Ayden'in hastalığı nedir?

Deniz Türüç hakkında gündeme gelen bu haberler sonrası gözler tamamen oyuncunun yapacağı olası bilgilendirmeye çevrildi. Deniz Türüç’ün oğlunun hastalığı nedir?

Deniz Türüç’ün oğlu Ayden’in Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor. Küçük yaşta ortaya çıkan bu ağır kas hastalığı, zamanla kas kaybına yol açarken, tedavi süreci uzun ve zorlu bir mücadele gerektiriyor.

TÜMOSAN Konya spor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Ayden ve minik Mehmet için özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İki takım oyuncuları sahaya, Ayden’e destek mesajları içeren tişörtlerle çıkarak tribünlerden büyük alkış aldı.

Deniz Türüç, yaptığı açıklamalarda bu sürecin ailesi için son derece zor olduğunu belirterek, destek ve dua çağrısında bulundu. Futbol camiası ise Türüç ailesine moral vererek dayanışma mesajları paylaştı.

Yaşanan süreç, spor dünyasında geniş yankı uyandırırken, yapılan farkındalık çalışması takdir topladı. Taraftarlar ve kulüpler, Ayden’e destek mesajları göndererek bu zorlu mücadelede yanında olduklarını ifade etti.

Deniz Türüç'ün sözleri şu şekilde:

Son günlerde oğlumuzun sağlık süreciyle ilgili çıkan haberler ve oluşan gündem sonrası bizlere gösterdiğiniz ilgi, hassasiyet ve destek için bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dua eden tüm sevenlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize yürekten teşekkür ederiz. Oğlumuz şu an tedavi sürecinde. En kısa sürede bu süreci atlatacağına ve sağlığına kavuşacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz. Yarın itibariyle Konya'ya dönerek futbolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Kalın sağlıcakla.