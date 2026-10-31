Deniz Ertaş kimdir? Konyaspor'un Galatasaray maçında kaleye geçen genç kalecisi

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Deniz Ertaş, Süper Lig'deki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkmıştı. Yaklaşık iki yıl dokuz ay sonra aynı rakiple yine sahaya çıktı, bu kez kulübeden. Konyaspor'un 21 yaşındaki kalecisi, 30 Ekim 2026'da Konya'da oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanan Bahadır Han Güngördü'nün yerini aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki maçı 4-0 kazandı. Gollerin ikisi Ertaş kaledeyken geldi.

DENİZ ERTAŞ GALATASARAY MAÇINDA NE YAPTI?

Deniz Ertaş, Galatasaray maçında 40. dakikada oyuna girdi ve ikinci yarıda kalesinde iki gol gördü. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta Galatasaray, Osimhen'in 12. ve Yunus Akgün'ün 28. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçmişti.

İkinci yarının dördüncü dakikasında Batrakov skoru 3-0 yaptı. 55. dakikada Rayyan'ın müdahalesi VAR incelemesinden sonra penaltı olarak verildi, Leao topu ağlara gönderdi. Lider Galatasaray puanını 25'e çıkardı, Konyaspor 8 puanda kaldı.

DENİZ ERTAŞ KİMDİR?

Deniz Ertaş, Konyaspor'un 1,93 boyundaki genç kalecisi. Altyapıda Altınordu ve Bursaspor formalarını giydikten sonra Konyaspor'a geldi, henüz 16 yaşındayken A takıma alındı. İlk profesyonel sözleşmesini Kasım 2022'de imzaladı. Aralık 2023'te uzatılan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.

Temmuz 2024'te Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda örnek aldığı kalecinin Ederson olduğunu söyledi. Aynı söyleşide Avrupa'dan gelecek teklifleri öncelikli gördüğünü, hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu anlattı.

DENİZ ERTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Deniz Ertaş 21 yaşında, 20 Mart 2005'te doğdu. Süper Lig'e 18 yaşındayken adım attı: Ocak 2024'te ligin 19. haftasında Galatasaray deplasmanında kaleyi korudu. Konyaspor o maçı 3-0 kaybetti, Ertaş ise beşi ilk yarıda olmak üzere yedi kurtarış yaptı.

DENİZ ERTAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Deniz Ertaş, profesyonel kariyerinde yalnız Konyaspor forması giydi. Altyapıda üç kulüp gördü, A takımda tek kulübü Konyaspor oldu. 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 7 maça çıktı. Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı, kaleye Bahadır Han Güngördü'nün sakatlığıyla geçti.

DENİZ ERTAŞ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Deniz Ertaş, A Milli Takım'da forma giymedi ama genç milli takımlarda oynadı. 15 yaş altı seviyesinden beri milli takım kadrolarında yer aldı. 2024'te Kuzey İrlanda'daki UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kadrosundaydı; Türkiye o turnuvada Fransa, İspanya ve Danimarka ile aynı gruba düşmüştü.