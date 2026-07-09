Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Deniz Baysal ile Barış Yurtçu hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları gündemde geniş yankı uyandırdı. İddialara göre çiftin evlerini ayırdığı ve boşanma sürecinin başladığı öne sürülürken, ayrılığın nedeni de merak konusu oldu. Deniz Baysal ile Barış Yurtçu gerçekten ayrılıyor mu, boşanma iddialarının perde arkasında neler var? İşte kamuoyunda konuşulan gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...

DENİZ BAYSAL İLE BARIŞ YURTÇU AYRILIYOR MU?

İddialara göre oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliği sona erme sürecine girdi. Paylaşılan bilgilere göre çiftin bir süre önce evlerini ayırdığı ve Deniz Baysal'ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.

İddialarda ayrıca Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği belirtilirken, bu nedenle boşanma davasının çekişmeli olarak görüleceği ifade edildi. Konuya ilişkin taraflardan resmî bir açıklama ise bulunmuyor.

DENİZ BAYSAL İLE BARIŞ YURTÇU NEDEN AYRILIYOR?

İddialara göre çiftin ayrılık kararının arkasında fikir ayrılıkları ve ilgisizlik bulunuyor. Bu gerekçelerin evliliklerini olumsuz etkilediği ve ayrılık sürecine neden olduğu öne sürülüyor.

Öte yandan, söz konusu iddialar hakkında Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden resmî bir doğrulama veya açıklama yapılmış değil. Sürece ilişkin yeni gelişmeler ve taraflardan gelecek açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan Baysal, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım attı. İlk olarak Derin Sular dizisiyle televizyon ekranlarında yer aldı.

Daha sonra Kaçak Gelinler, Beyaz Yalan, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve Teşkilat gibi yapımlardaki başarılı performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de dijital platform projelerinde rol alan oyuncu, başarılı performansıyla Türk televizyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer almaktadır.

BARIŞ YURTÇU KİMDİR?

Barış Yurtçu, Türk müzisyen, şarkıcı ve söz yazarıdır. 19 Mayıs 1983 tarihinde Adana'da doğan Yurtçu, pop rock grubu Kolpa'nın solisti olarak tanınmaktadır.

2005 yılında kurulan Kolpa grubuyla müzik kariyerine başlayan Barış Yurtçu; Beni Aşka İnandır, Gurur Benim Neyime, Yatağın Soğuk Tarafı, Kalbim Ağlıyor ve Hoş Geldin Ayrılığa gibi sevilen şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sahne çalışmaları ve yeni müzik projeleriyle kariyerini sürdüren sanatçı, 2018 yılında Deniz Baysal ile evlendi.