Daha 17 dizisinin final yapıp yapmayacağı, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından izleyicilerin gündeminde yer aldı. Peki, Daha 17 final mi yapıyor, bitiyor mu? Daha 17 kaçıncı bölümde final yapacak? Detaylar...

DAHA 17 FİNAL Mİ YAPIYOR?

Daha 17’nin final yapacağı yönündeki iddialar sosyal medya platformlarında gündeme gelirken, dizinin ekranlara veda edeceğine ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Kanal D ve Pastel Film tarafından dizinin final yapacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan final iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, dizinin reytinglerde yüksek rakamlar elde etmesi nedeniyle yeni yayın döneminde de devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle Daha 17’nin kesin olarak final yapacağı yönündeki iddialar doğrulanmış değil.

DAHA 17 KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Daha 17’nin ne zaman biteceği ve kaçıncı bölümde final yapacağı henüz belli değil. Dizinin kış sezonunda devam etmeyeceği yönünde sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılsa da yapımın final yapacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Daha 17’de Aras’ın yavaş yavaş Demir’i bulma süreci işlenirken, dizinin geleceği de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ancak mevcut durumda Daha 17’nin kaçıncı bölümde final yapacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.