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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile kutlanıyor. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından 2026 yılında Cumhuriyet'in kaçıncı yılı olduğu merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2026? Cumhuriyet kaç yaşında? 2026 yılında Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümü?

CUMHURİYET'İN KAÇINCI YILI 2026?

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Cumhuriyet'in ilanından 2025 yılına kadar 102 yıl geçti. Bu nedenle 2026 yılında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanacak. Cumhuriyet'in ilan tarihi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da 29 Ekim 1923 olarak belirtiliyor.

Dolayısıyla 29 Ekim 2026, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümüdür.

CUMHURİYET KAÇ YAŞINDA?

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinden 29 Ekim 2026'ya kadar 103 yıl geçmiş olacak. Bu nedenle 2026 yılında Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında olacak.

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Bu tarihin yıl dönümü ise her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor.