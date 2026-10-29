Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2026? Cumhuriyet kaç yaşında? 2026 yılında Cumhuriyet’in kaçıncı yıl dönümü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2026? Cumhuriyet kaç yaşında? 2026 yılında Cumhuriyet’in kaçıncı yıl dönümü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2026 yılında Cumhuriyet'in kaçıncı yılının kutlanacağı merak edilirken, “Cumhuriyet kaç yaşında?”, “Cumhuriyet kaç yılında kuruldu?” ve “Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?” sorularının yanıtı da araştırılıyor. İşte Cumhuriyet'in kuruluşuna ve 2026 yılındaki yıl dönümüne ilişkin merak edilenler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile kutlanıyor. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından 2026 yılında Cumhuriyet'in kaçıncı yılı olduğu merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2026? Cumhuriyet kaç yaşında? 2026 yılında Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümü?

CUMHURİYET'İN KAÇINCI YILI 2026?

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Cumhuriyet'in ilanından 2025 yılına kadar 102 yıl geçti. Bu nedenle 2026 yılında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanacak. Cumhuriyet'in ilan tarihi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da 29 Ekim 1923 olarak belirtiliyor. 

Dolayısıyla 29 Ekim 2026, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümüdür.

CUMHURİYET KAÇ YAŞINDA?

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinden 29 Ekim 2026'ya kadar 103 yıl geçmiş olacak. Bu nedenle 2026 yılında Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında olacak.

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Bu tarihin yıl dönümü ise her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi

Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti