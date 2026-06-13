Haberler

Cumartesi hangi diziler var? 13 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi hangi diziler var? 13 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Güller ve Günahlar bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Güller ve Günahlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? Cumartesi günü dizileri!

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 HAZİRAN 2026

14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15:45 Taşacak Bu Deniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gassal

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

Türkiye'yi hedef alan parlamenterin maskesi düştü

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
WORLDEF İstanbul 2026'da 'E-ticaretin geleceği' masaya yatırıldı

WORLDEF İstanbul 2026'da "E-ticaretin geleceği" masaya yatırıldı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı