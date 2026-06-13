Cumartesi hangi diziler var? 13 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 HAZİRAN 2026

14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15:45 Taşacak Bu Deniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gassal