Cumartesi hangi diziler var? 13 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Güller ve Günahlar bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Güller ve Günahlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Gassal
ATV: A.B.İ.
Kanal D: Güller ve Günahlar
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 HAZİRAN 2026
14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
15:45 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal