Cumartesi dizileri belli oldu! 19 Eylül TV'de bu akşam hangi diziler ekranda?

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Hafta sonunun keyifli akşamında ekran başına geçmeye hazırlananlar, cumartesi günü TV'de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi günü TRT 1'de, ATV'de, Kanal D'de, Show TV'de, Star TV'de hangi dizilerin ekrana geleceği belli oldu. NOW TV ekranlarında ise bu akşam dizi yerine bir film yer alıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026, diziler saat kaçta başlıyor? İşte cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20:00)

ATV: Mercan Köşk (20:00)

Kanal D : Güller ve Günahlar (20:00)

Show TV: Sevdan Bir Ateş (20:00)

NOW TV: - (20:00'de "Üçlü Pürüz" adlı film var, dizi yok)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 2026

14:00 – 17:50 Evlilik Güzeldir (Dizi/Tekrar)

17:55 – 19:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye (Yaşam)

19:00 – 20:00 Ana Haber (Haber/Canlı)

20:00 – ... Gönül Dağı (Dizi/Yeni Bölüm)

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Program)

KANAL D YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 2026

14:00 – 16:15 Haysiyet (Dizi)

16:15 – 18:30 Daha 17 (Dizi)

18:30 – 20:00 Kanal D Haber Hafta Sonu (Haber)

20:00 – ... Güller ve Günahlar (Dizi)

00:15 Uzak Şehir (Dizi/Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 2026

13:00 – 16:00 Sevdan Bir Ateş (Dizi)

16:00 – 18:25 Muhtemel Aşk (Dizi)

18:25 – 20:00 Show Ana Haber (Haber)

20:00 – 23:00 Sevdan Bir Ateş (Dizi)

23:00 Kızılcık Şerbeti (Dizi)