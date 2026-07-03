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Cuma hangi diziler var? 3 Temmuz bu akşam yeni dizi var mı?

Cuma hangi diziler var? 3 Temmuz bu akşam yeni dizi var mı?
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ 2026

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Kupa Saati

21:00 Avustralya - Mısır (2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı)

23:15 Sürgünler

00:15 Kupa Saati

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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