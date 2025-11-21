Cuma günü hangi diziler var? 21 Kasım Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün var mı?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Sakıncalı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 KASIM

14:30 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Gönül Dağı