Cuma bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Cuma bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 6 Şubat 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Yeraltı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 ŞUBAT

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Vefa Sultan

Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
