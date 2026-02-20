Haberler

Cuma bu akşam hangi diziler var? 20 Şubat Yeraltı, Taşacak Bu Deniz saat kaçta başlıyor?

Güncelleme:
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Yeraltı, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Yeraltı, Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 20 Şubat 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz (20.00)

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

19.05 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Vefa Sultan

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

