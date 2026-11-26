Trabzonspor, bu akşam UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa mücadelesi öncesinde bordo-mavili ekibin rakibinin hangi ülkenin takımı olduğu, nerede kurulduğu ve hangi ligde mücadele ettiği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, CSKA Sofya hangi ülkenin, nerenin takımı? CSKA Sofya hangi ligde oynuyor? Detaylar...

CSKA SOFYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

CSKA Sofya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın futbol takımıdır. 5 Mayıs 1948 tarihinde kurulan kulüp, Bulgaristan futbolunun köklü ve tanınmış ekipleri arasında yer alıyor. Kırmızı renkleriyle tanınan takım, ülke futbolunda önemli bir geçmişe sahip.

CSKA SOFYA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

CSKA Sofya, Bulgaristan futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Birinci Lig'de (First League) mücadele ediyor. Bulgaristan'ın en üst futbol ligi, sponsorluk adıyla efbet Liga olarak da biliniyor. Kulüp, 2026-2027 sezonunda da bu ligde yer alıyor.

CSKA SOFYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

CSKA Sofya'nın teknik direktörlüğünü Alman çalıştırıcı Markus Gisdol yapıyor. 5 Ekim 2026 tarihinde göreve başlayan Gisdol, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı. Daha önce Hoffenheim, Hamburg ve Köln gibi Almanya Bundesliga ekiplerinde görev yapan teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasında da Bulgaristan temsilcisinin başında olacak.

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

CSKA Sofya ile Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftasında 26 Kasım 2026 Perşembe günü karşılaşacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.