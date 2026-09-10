CSKA Moskova Galatasaray basket maçı hangi kanalda, nerden CANLI izlenir?

Galatasaray’ın CSKA Moskova ile oynayacağı basketbol karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, CSKA Moskova Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyenler için maçın yayın ve canlı izleme bilgileri araştırılıyor.

CSKA MOSKOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği CSKA Moskova-Galatasaray MCT Technic karşılaşması için geri sayım başladı. Gloria Cup Basketbol kapsamında oynanacak mücadelede iki takım karşı karşıya gelecek. Peki, CSKA Moskova Galatasaray MCT Technic maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm yayın bilgileri...

CSKA MOSKOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NE ZAMAN?

CSKA Moskova ile Galatasaray MCT Technic arasındaki Gloria Cup Basketbol mücadelesi, 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da basketbolseverleri buluşturacak karşılaşmanın başlama saati ise 18.00 olarak açıklandı.

CSKA MOSKOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova-Galatasaray MCT Technic maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler, kullandıkları platform üzerinden HT Spor kanalını izleyebilecek.

HT SPOR HANGİ KANALDA?

HT Spor, farklı dijital platformlar ve televizyon yayın hizmetleri üzerinden izlenebiliyor. Kanalın platformlardaki mevcut kanal numaraları şu şekilde:

• Digiturk: 75. kanal

• D-Smart: 79. kanal

• Tivibu: 87. kanal

• Kablo TV: 227. kanal

• Turkcell TV+: 73. kanal

Platformların kanal numaralarında zaman içerisinde değişiklik yapılabileceğinden, izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel yayın listesini kontrol etmesi öneriliyor.

CSKA MOSKOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise HT Spor'un resmi canlı yayın platformu üzerinden mücadeleyi izleyebilir. Yayın bağlantısına HT Spor'un canlı yayın sayfası üzerinden ulaşılabilir.

CSKA MOSKOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CSKA Moskova ile Galatasaray MCT Technic arasındaki mücadele, İstanbul'daki Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak. Gloria Cup Basketbol organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmada iki takım galibiyet için parkeye çıkacak.

CSKA MOSKOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merak ettiği CSKA Moskova-Galatasaray MCT Technic maçının başlama saati 18.00. Mücadele, 10 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.