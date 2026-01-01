Çorum okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Çorum'da okul yok mu (ÇORUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Çorum'da 2 Ocak 2026 Cuma günü, beklenen hava durumu ve okulların tatil olup olmadığı hakkında son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Özellikle kış mevsiminin etkisiyle birlikte, soğuk hava koşulları ve kar yağışı, Çorum'daki günlük yaşamı etkileyebilir. Peki, Çorum okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Çorum'da okul yok mu? Detaylar...

2 OCAK YARIN ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyordu. Çorum Valiliği tarafından yapılan resmi açıklama ile 2 Ocak günü eğitim öğretime ara verildiği duyurulmuştur.

ÇORUM HAVA DURUMU: 1-2 OCAK 2026

Çorum'da 2 Ocak 2026 günü için hava durumu, oldukça soğuk ve kar yağışlı bir günü işaret ediyor. Meteoroloji verilerine göre, gün boyunca hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. Bu yağış, şehirdeki günlük yaşamı etkileyebilir ve dikkatli olunması gereken bir gün olacağı öngörülüyor.

Sıcaklık: Çorum'da 2 Ocak'ta hava sıcaklığının -4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bu soğuk hava koşulları, özellikle sabah saatlerinde dışarıda olacak kişiler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Yağış: Gün boyunca hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. Yağış miktarının %26 civarında olması bekleniyor, ancak bu, bölgedeki kar birikintisinin artmasına neden olabilir. Özellikle trafik ve yürüyüş yollarında kayganlık riski oluşturabilir.

Nem: Çorum'da 2 Ocak'ta nem oranı %73 seviyelerinde olacak. Yüksek nem oranı, soğuk havanın etkisini artırarak daha da hissedilmesine neden olabilir.

Rüzgar: Rüzgar hızı ise 8 km/s civarında olacak. Bu hızdaki rüzgar, kar yağışı ile birleşince daha soğuk bir his uyandırabilir.