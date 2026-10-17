Çorum FK'ya 80. dakikada galibiyeti getiren Youssoufa Moukoko kimdir?

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Çorum Şehir Stadyumu'nda skor 1-1'di ve maçın bitmesine 10 dakika vardı. Arca Çorum FK'nın Alman santrforu Youssoufa Moukoko 80. dakikada attığı golle Çaykur Rizespor maçını 2-1'e çevirdi. Maçta ilk golü 32. dakikada Qazim Laçi ile Rizespor atmış, Cengiz Ünder altı dakika sonra skoru eşitlemişti, bu yüzden Moukoko'nun golü Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK'ya üç puanı getiren gol oldu. Çorum puanını 13'e çıkardı. Rizespor 10 puanda kaldı.

YOUSSOUFA MOUKOKO KİMDİR?

Youssoufa Moukoko, Kamerun doğumlu Alman santrfor. Kayıtlara göre 20 Kasım 2004'te Kamerun'un başkenti Yaoundé'de doğdu. Futbola Almanya'da başladı ve Ekim 2014'te Hamburg kulübü St. Pauli'nin altyapısına katıldıktan iki yıl sonra, Temmuz 2016'da Borussia Dortmund'a geçti. Boyu 1,79 metre.

DORTMUND'DA KIRDIĞI REKORLAR

Moukoko'nun adı Avrupa'da ilk kez yaşıyla duyuldu. 21 Kasım 2020'de Hertha Berlin maçında oyuna girdi. Doğum gününün ertesi günü oynanan bu maçla Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu oldu. Aynı yılın aralık ayında Zenit maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç futbolcu unvanını da aldı.

18 Aralık 2020'de Union Berlin deplasmanında Dortmund'un tek golünü attı. T24'ün aktardığına göre bu golle Bundesliga'da gol atan en genç oyuncu oldu. Rekor beş gün önce Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'e geçmişti; ondan önce de 15 yıl boyunca Nuri Şahin'deydi.

DORTMUND, NICE VE KOPENHAG

Moukoko, Dortmund A takımında 2020-2025 arasında tüm kulvarlarda 99 maça çıktı ve 18 gol attı. 2024-2025 sezonunu Fransa'da, satın alma opsiyonlu kiralık olarak OGC Nice'te geçirdi ama Nice opsiyonu kullanmadı ve oyuncu Dortmund'a geri döndü. 28 Haziran 2025'te Danimarka ekibi FC Kopenhag ile 2030'a kadar sürecek beş yıllık sözleşme imzaladı.

ALMANYA FORMASIYLA DÜNYA KUPASI

Almanya U16 takımındaki ilk maçına 11 Eylül 2017'de Avusturya karşısında çıktı. A milli takımdaki ilk maçına 16 Kasım 2022'de Umman karşısında çıktı; Almanya o hazırlık maçını 1-0 kazandı. Aynı yıl Katar'daki Dünya Kupası kadrosuna alındı, Japonya maçında uzatma dakikalarında oyuna girdi ve turnuvada başka maçta süre almadı. Çorum FK'nın açıklamasına göre bu maçla Dünya Kupası'nda Almanya formasını giyen en genç oyuncu oldu. A milli takımda 2 maçı var.

ÇORUM FK'YA NASIL GELDİ?

Arca Çorum FK, transferi 1 Eylül 2026'da duyurdu. Kulübün açıklamasına göre Moukoko, FC Kopenhag'dan bir yıllığına, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK'da teknik direktör Burak Yılmaz. Sözcü'nün maç raporuna göre Çorum, Yılmaz'ın yönetiminde çıktığı iki maçın ikisini de kazandı; Rizespor galibiyeti bunların ikincisiydi.