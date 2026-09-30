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Çirkin dizisi final mi yapıyor, neden? Çirkin ne zaman final yapıyor, son bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Çirkin dizisi final mi yapıyor, neden? Çirkin ne zaman final yapıyor, son bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisiyle ilgili final kararı izleyicilerin gündemine geldi. İkinci sezonuna kısa süre önce başlayan dizinin ekran macerasının sona ereceği açıklanırken, “Çirkin dizisi final mi yapıyor, neden?”, “Çirkin ne zaman final yapıyor?” ve “Çirkin son bölüm ne zaman yayınlanacak?” soruları araştırılmaya başlandı. Dizinin final bölümü ve ekranlara veda edeceği tarih belli olurken, kararın ardından yaşanan gelişmeler merak konusu oldu.

Çirkin dizisinin ekran macerasında sona gelindi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı yapımın 11. bölümde final yapacağı kesinleşti. Dizinin takipçileri final kararının nedenini ve son bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırırken, Star TV'nin resmi sitesinde de 11. bölüm fragmanı “Final” olarak yer aldı. Çirkin, 4 Ekim 2026 Pazar günü yayınlanacak 11. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

ÇİRKİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet. Çirkin dizisi final yapıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan yapım, ikinci sezonunda beklenen reyting performansını yakalayamayınca ekran macerasını sonlandırma kararı aldı. Dizinin final bölümü 4 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanacak.

ÇİRKİN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çirkin'in final kararında reyting sonuçlarının etkili olduğu belirtiliyor. İlk sezonunda pazar akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizi, sezon arasının ardından beklenen izleyici ilgisini yakalayamadı. 27 Eylül'de yayınlanan 10. bölümüyle üç reyting kategorisinde de 7. sırada yer almasının ardından ikinci sezonun kısa sürmesine karar verildi.

ÇİRKİN NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Çirkin, 4 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümüyle final yapacak. Böylece dizinin ikinci sezonu yalnızca üç bölüm sürmüş olacak ve yapım 11. bölümüyle ekranlara veda edecek.

ÇİRKİN KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Çirkin dizisi 11. bölümünde final yapıyor. 4 Ekim Pazar günü ekrana gelecek 11. bölüm, dizinin final bölümü olacak. İkinci sezonuna 8. bölümle başlayan yapım, 9, 10 ve 11. bölümleriyle yeni sezonunu tamamlayacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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