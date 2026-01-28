Çilekeş konser biletleri nereden nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Çilekeş konseri ne zaman nerede yapılacak?

Çilekeş konseri için geri sayım başladı. Grubu canlı dinlemek isteyen binlerce müziksever, Çilekeş konser biletlerinin nereden satıldığı, bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ve konserin hangi tarihte, hangi mekânda gerçekleşeceği gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Çilekeş konserine dair merak edilen tüm bilgiler…

ÇİLEKEŞ GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Görkem Karabudak – Elektro gitar

Ali Güçlü Şimşek – Gitar

Gökhan Şahinkaya – Bas gitar

Cumhur Avcil – Bateri

ÇİLEKEŞ KONSERİ İÇİN HEYECAN ARTIYOR

Türk rock müziğinin köklü gruplarından Çilekeş, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Grubun konser haberi müzikseverler arasında büyük heyecan yaratırken, "Çilekeş konseri ne zaman ve nerede yapılacak?" sorusu arama motorlarında hızla yükselişe geçti. Konser detaylarının netleşmesiyle birlikte gözler bilet satışlarına çevrildi.



BİLET FİYATLARI VE SATIŞ DETAYLARI MERAK KONUSU

Çilekeş'i canlı izlemek isteyen binlerce hayran, konser biletlerinin nereden ve nasıl alınacağını, bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Konser tarihine kısa bir süre kala biletlerle ilgili tüm ayrıntılar da müzik tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Çilekeş konserine dair merak edilen tüm başlıklar…

ÇİLEKEŞ KONSERİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Çilekeş, Epifoni organizasyonuyla 10 Ekim akşamı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konser, grubun hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

ÇİLEKEŞ KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Çilekeş konserinin biletleri 28 Ocak Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla satışa sunuldu. Konseri canlı izlemek isteyen müzikseverler, bilet kategorileri ve fiyatlarını yakından takip ediyor.

ÇİLEKEŞ KONSER BİLET FİYATLARI

KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konser için belirlenen bilet fiyatları kategoriye göre değişiklik gösteriyor. Buna göre; teras biletleri 5.000 TL, sahne önü biletleri 4.000 TL, genel giriş biletleri ise 2.950 TL'den satışa çıktı.