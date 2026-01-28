Çilekeş konser biletleri nereden nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Çilekeş konseri ne zaman nerede yapılacak?
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Çilekeş, hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. "Çilekeş konser biletleri nereden ve nasıl alınır?", "Bilet fiyatları ne kadar?" ve "Çilekeş konseri ne zaman, nerede yapılacak?" soruları müzikseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, konserle ilgili tüm detaylar da netleşmeye başladı.
ÇİLEKEŞ GRUBU ÜYELERİ KİMLER?
Görkem Karabudak – Elektro gitar
Ali Güçlü Şimşek – Gitar
Gökhan Şahinkaya – Bas gitar
Cumhur Avcil – Bateri
ÇİLEKEŞ KONSERİ İÇİN HEYECAN ARTIYOR
ÇİLEKEŞ KONSERİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Çilekeş, Epifoni organizasyonuyla 10 Ekim akşamı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konser, grubun hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
ÇİLEKEŞ KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Çilekeş konserinin biletleri 28 Ocak Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla satışa sunuldu. Konseri canlı izlemek isteyen müzikseverler, bilet kategorileri ve fiyatlarını yakından takip ediyor.
ÇİLEKEŞ KONSER BİLET FİYATLARI
KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konser için belirlenen bilet fiyatları kategoriye göre değişiklik gösteriyor. Buna göre; teras biletleri 5.000 TL, sahne önü biletleri 4.000 TL, genel giriş biletleri ise 2.950 TL'den satışa çıktı.