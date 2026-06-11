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CHP PARTİ TÜZÜĞÜ: CHP Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi nedir?

CHP PARTİ TÜZÜĞÜ: CHP Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi nedir?
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CHP Parti Tüzüğü’nün 24/3 maddesi, Parti Meclisi’nde boşalan üyeliklerin yedeklerle tamamlanmasını ve belirli bir sayısal sınırın altına düşülmesi halinde kurultay sürecinin nasıl işletileceğini düzenleyen temel hükümlerden biridir. Peki, CHP Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi nedir? Detaylar haberimizde.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Tüzüğü’nün 24/3 maddesi, Parti Meclisi’nde (PM) boşalan üyeliklerin nasıl doldurulacağını ve belirli bir sayısal eşik altına düşülmesi halinde hangi sürecin işletileceğini düzenleyen maddedir. Bu madde, doğrudan Parti Meclisi’nin üye sayısındaki değişimlere bağlı olarak kurumsal işleyişin nasıl devam edeceğini tanımlar. Peki, CHP Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi nedir? Detaylar...

CHP PARTİ TÜZÜĞÜNÜN 24/3 MADDESİ NEDİR?

"Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

Bu hüküm, yalnızca boşalan üyeliklerin yedeklerle tamamlanmasını değil, yedeklerin de yeterli olmadığı durumda izlenecek prosedürü açıkça belirlemektedir.

CHP PARTİ MECLİSİ YAPISINDA 24/3 MADDESİ

Bu maddeye göre Parti Meclisi’nde süreç iki aşamada ilerler:

Boşalan üyelikler önce yedek üyelerle doldurulur

Yedeklerin tamamı çağrıldıktan sonra üye sayısı 2/3’ün altına düşerse kurultay süreci başlar

Bu yapı, Parti Meclisi’nin sayısal bütünlüğünü korumaya yönelik bir düzenleme olarak tanımlanmaktadır.

Tüzükte belirtilen üçte iki (2/3) eşiği, Parti Meclisi’nin işlevsel olarak devam edip edemeyeceğini belirleyen sayısal sınırdır. Bu sınırın altına düşülmesi halinde tüzük, doğrudan seçimli kurultay sürecini zorunlu hale getirmektedir.

Maddeye göre süreç şu şekilde işler:

Yedek üyeler çağrılır

Tüm yedekler tükendikten sonra sayı 2/3’ün altına düşerse

Genel Başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır

Bu düzenleme, Parti Meclisi’nin yeniden oluşturulmasını sağlayan hukuki çerçeveyi oluşturur.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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