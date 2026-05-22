CHP Genel Merkezi nerede, hangi şehirde?

Siyaset gündeminde yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi’nin bulunduğu şehir merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası birçok kişi, “CHP Genel Merkezi hangi ilde, adresi neresi?” sorularını araştırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez binası Ankara’da yer alırken, parti içi toplantılar ve önemli açıklamalar da burada gerçekleştiriliyor.

CHP NE ZAMAN KURULDU?

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal demokrat bir siyasi parti olarak biliniyor. Resmî kısaltması “CHP” olan parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

Türkiye’nin en eski siyasi partisi olarak kabul edilen CHP, kuruluşundan bu yana Türk siyasetinin en etkili aktörlerinden biri olmaya devam ediyor.

CHP'NİN SİMGESİ OLAN ALTI OK NE ANLAMA GELİYOR?

CHP’nin logosunda yer alan Altı Ok simgesi, Kemalizm’in temel ilkelerini temsil ediyor. Bu ilkeler; cumhuriyetçilik, inkılapçılık, laiklik, halkçılık, milliyetçilik ve devletçilik olarak sıralanıyor.

Parti politikalarının temelini oluşturan bu ilkeler, CHP’nin siyasi kimliğinin önemli unsurları arasında gösteriliyor.

TBMM'DE İKİNCİ BÜYÜK PARTİ KONUMUNDA

Cumhuriyet Halk Partisi, mevcut milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en büyük ikinci siyasi parti konumunda bulunuyor. CHP, Meclis’te 138 milletvekili ile temsil edilirken, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ardından en fazla sandalyeye sahip parti olarak öne çıkıyor.

Parti, yerel yönetimlerde ve genel seçimlerde aldığı oy oranlarıyla Türkiye siyasetindeki etkisini sürdürüyor.

CHP GENEL BAŞKANI KİM?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel yürütüyor. Partinin genel sekreterlik görevinde ise Selin Sayek Böke bulunuyor.

CHP yönetimi, ekonomi, demokrasi, hukuk ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok konuda yürüttüğü çalışmalarla gündemde yer almaya devam ediyor.

CHP GENEL MERKEZİ NEREDE?

CHP Genel Merkezi adresi:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Anadolu Bulvarı, 9 Eylül Caddesi, No:12, Söğütözü, Çankaya / ANKARA, Posta Kodu: 06510